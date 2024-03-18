За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За сутки произошло 72 боевых столкновения. рф нанесла 14 ракетных и 75 авиационных ударов. Осуществлено 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 14 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Лукашевка (Черниговская область), Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка (Сумская область), Волчанск, Гоптовка, Басово (Харьковская область), а также Нетайлово, Новоселовка Первая, Шахтерское, Макаровка, Старомайорское (Донецкая область), Роботино (Запорожская область). Кроме того, от артиллерийского обстрела пострадали около 140 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: Защитники отбили 2 атаки оккупантов в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: Защитники отбили 8 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: ВСУ отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Запорожской области.

Херсонский: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска осуществили удары по 3 районам сосредоточения вражеского личного состава.

В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель