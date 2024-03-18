В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель

На Харьковщине рф обстреляла ракетами пожарную часть. В результате удара пострадал спасатель. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

На Харьковщине россияне осуществили ракетный удар по пожарной части.

После атаки здание пожарного депо получило серьезные повреждения: были повреждены окна, двери, ворота, крыша и фасад.

Удар также привел к повреждению 4 пожарно-спасательных автомобилей.

В момент нападения на дежурстве находились 11 спасателей, один из них получил травму руки. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

На Харьковщине россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи: есть раненые