На Харьковщине россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи: есть раненые

В селе Бугаевка Харьковской области оккупанты обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Об этом завершение председателя ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Вражеский обстрел села Бугаевка Волчанской громады произошел сегодня, в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Сейчас им оказывается помощь в больнице в Харькове, - говорится в сообщении.

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Поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также две машины "скорой".

Напомним

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, а в селе Липцы в результате авиаударов повреждены учебное заведение и частный дом.