Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
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73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев
Игорь Табурец, председатель Черкасской областной военной администрации, опроверг фейк российской пропаганды о том, что польские, немецкие и французские солдаты дислоцируются в школах и детских садах Черкасс.
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел
Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек
В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека
Прабово Субианто, бывший генерал и министр обороны, победил на президентских выборах в Индонезии с 58,6% голосов, получив 96 миллионов голосов. Оппоненты обвинили его и действующего президента Джоко Видодо в фальсификации выборов и непотизме.
10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков
Министерство цифровой трансформации сообщило, что онлайн-сервисы для моряков на портале "Дія" стали популярными, позволяя прозрачно проводить сертификацию и выдачу квалификационных документов без посредников, экономя 150 миллионов долларов ежегодно для государственного бюджета.
Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны
Нидерланды вернули восемь незаконно вывезенных из Украины археологических артефактов, среди которых наконечники копий и стрел, датируемые от римских времен до средневековья, в посольство Украины в Нидерландах.
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
В результате российских обстрелов Никопольского района в течение дня был ранен человек, повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод.
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти
В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.