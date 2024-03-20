Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

В результате российского обстрела села Казацкое на Херсонщине пострадала 73-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

В результате российского обстрела села Казацкое пострадала местная жительница. 73-летнюю женщину госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Медики оказывают ей необходимую помощь. - сообщили в ОВА.

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В Херсонской ОВА также сообщили о том, что днем россияне атаковали гражданские авто в селе Осокоровка с беспилотников. Там обошлось без пострадавших