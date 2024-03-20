На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

В оккупированном Геническе российские войска настолько боятся партизанского движения, что пытаются скрыть свое участие в рядах ссс рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что в Геническе, Херсонской области, российские военные стараются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных.

Все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе. Таким образом они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию - заявили в АТЕШ.

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне усилили слежку и прослушивание частных разговоров и телефонных звонков местных жителей, проводят рейды и допросы с целью выявления "нелояльных" лиц.