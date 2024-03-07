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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:23  •  7437 просмотра

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Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/

Партизаны отыскали здание разведывательного штаба ВС рф в Новороссийске. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали 

Отмечается, что украинские партизаны продолжают разведывать военные объекты рф в Новороссийске. 

Агенты нашего движения обнаружили военное предприятие, которое расположено на улице Герцена 1. По предварительной информации, сейчас там находится разведывательный штаб ссс рф. Примечательно, что этот объект тщательно охраняется вокруг много патрулей и постов

- говорится в сообщении. 

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Партизаны отмечают, что проводят разведку военных объектов рф и передают всю информацию Силам обороны Украины. 

Напомним,

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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