Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске
Киев • УНН
Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/
Партизаны отыскали здание разведывательного штаба ВС рф в Новороссийске. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Отмечается, что украинские партизаны продолжают разведывать военные объекты рф в Новороссийске.
Агенты нашего движения обнаружили военное предприятие, которое расположено на улице Герцена 1. По предварительной информации, сейчас там находится разведывательный штаб ссс рф. Примечательно, что этот объект тщательно охраняется вокруг много патрулей и постов
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ25 февраля 2024, 13:08 • 20681 просмотр
Партизаны отмечают, что проводят разведку военных объектов рф и передают всю информацию Силам обороны Украины.
Напомним,
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