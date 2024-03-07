Партизани виявили штаб російської військової розвідки в Новоросійську
Київ • УНН
Українські партизани з руху "АТЕШ" виявили розташування штабу розвідки Збройних сил Росії в Новоросійську, який посилено охороняється/
Партизани відшукали будівлю розвідувального штабу зс рф в Новоросійську. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Зазначається, що українські партизани продовжують розвідувати військові об'єкти рф у Новоросійську.
Агенти нашого руху виявили військове підприємство, яке розташоване на вулиці Герцена 1. За попередньою інформацією, зараз там знаходиться розвідувальний штаб зс рф. Примітно, що цей об'єкт ретельно охороняється навколо багато патрулів і постів
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Партизани наголошують, що проводять розвідку військових об'єктів рф та передають усю інформацію Силам оборони України.
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