Партизани відстежують усі вантажопотоки в окупованому Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" повідомив про рух російських військових вантажів в окупованому Криму.
Партизани з руху "АТЕШ" фіксують переміщення вантажів по всьому тимчасово окупованому Криму, повідомляє УНН.
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"Агенти "АТЕШ" щодня спостерігають за всіма переміщеннями вантажів, зокрема залізницею. Завдяки тому, що в наших лавах значно збільшилася кількість військовослужбовців, ми стали набагато ефективнішими і бачимо буквально все", - ідеться у повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних ракетних систем С-400 у Сакському районі Криму.