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Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 09:42  •  12318 просмотра

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Движение "АТЕШ" сообщило о движении российских военных грузов в оккупированном Крыму.

Партизаны из движения "АТЕШ" фиксируют перемещение грузов по всему временно оккупированному Крыму, сообщает УНН.

Детали

"Агенты "АТЕШ" ежедневно наблюдают за всеми перемещениями грузов, в том числе по железной дороге. Благодаря тому, что в наших рядах значительно увеличилось число военнослужащих, мы стали гораздо эффективнее и видим буквально все", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ateshАтеш
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
krymКрым
Партизани відстежують усі вантажопотоки в окупованому Криму - "АТЕШ"
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