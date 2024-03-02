Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.