россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма, передает УНН.

Наши агенты продолжают систематическую разведку военных объектов вс рф по всей территории полуострова. В этот раз к нам на прицел попал дивизион ПВО, а именно С-400 и радиолокационная станция - говорится в сообщении "АТЕШ".

Партизаны уже переслали всю информацию Силам обороны Украины и остались дальше следить за будущим перемещением дивизиона.

"Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения", указали в "АТЕШ".

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