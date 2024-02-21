россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны
По словам партизан, российские войска развернули целый дивизион С-400 на полуострове в Сакском районе.
Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия смогла захватить Авдеевку благодаря сотрудничеству с Ираном, Северной Кореей и наращиванию собственного производства.
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше
По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.
Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн
Проект постановления Кабинета Министров предлагает индексацию пенсий в 2024 году с коэффициентом 1,079, при этом минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - 1 577 грн.
В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот
По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.
"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины
Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.
Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"
Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".
"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке
Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.
Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы
Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.