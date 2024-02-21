росіяни розмістили цілий дивізіон С-400 у Сакському районі Криму - партизани

Партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних ракетних систем С-400 у Сакському районі Криму, передає УНН.

Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів вс рф по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 і радіолокаційна станція - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Партизани вже переслали всю інформацію Силам оборони України і залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.

"Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення", вказали в "АТЕШ".

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