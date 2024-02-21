росіяни розмістили цілий дивізіон С-400 у Сакському районі Криму - партизани
Київ • УНН
За словами партизанів, російські війська розгорнули цілий дивізіон С-400 на півострові у Сакському районі.
Партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних ракетних систем С-400 у Сакському районі Криму, передає УНН.
Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів вс рф по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 і радіолокаційна станція
Партизани вже переслали всю інформацію Силам оборони України і залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.
"Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення", вказали в "АТЕШ".
Партизани виявили місце базування окупантів у тимчасово окупованому Криму20.02.24, 10:02 • 25889 переглядiв