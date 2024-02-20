Партизани виявили місце базування окупантів у тимчасово окупованому Криму
Київ • УНН
Українські партизани виявили базу російських окупантів, розташовану в покинутих складських приміщеннях на околиці села Красносільське Чорноморського району Криму.
Українські партизани виявили розміщення окупантів у тимчасово окупованому Криму, у селі Красносільське, Чорноморського району. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.
Агенти нашого руху під час розвідки виявили чергову базу окупантів у селі Красносільське, Чорноморського району. На околиці села є покинуті склади, там, власне, і розмістилися російські солдати,
Деталі
Координати бази: 45.41814733371833, 32.68650408465744
Зазначається, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, рашисти намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей.
Нагадаємо
За інформацією партизанів, російські військові почали використовувати цивільні аеропорти сочі для розміщення там армійської авіації.