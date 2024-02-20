Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму
Киев • УНН
Украинские партизаны обнаружили базу российских оккупантов, расположенную в заброшенных складских помещениях на окраине села Красносельское Черноморского района Крыма.
Украинские партизаны обнаружили размещение оккупантов во временно оккупированном Крыму, в селе Красносельское, Черноморского района. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.
Агенты нашего движения во время разведки обнаружили очередную базу оккупантов в селе Красносельское, Черноморского района. На окраине села есть заброшенные склады, там, собственно, и разместились российские солдаты,
Детали
Координаты базы: 45.41814733371833, 32.68650408465744
Отмечается, что из-за частых прилетов на местах скопления личного состава и техники на территории Крыма, рашисты пытаются как можно больше рассредоточить личный состав. Характерно то, что поселяют их в небольшие села, куда мало приезжает людей.
Напомним
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты Сочи для размещения там армейской авиации.
Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму
Украинские партизаны обнаружили базу российских оккупантов, расположенную в заброшенных складских помещениях на окраине села Красносельское Черноморского района Крыма.
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