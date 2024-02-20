Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму

Украинские партизаны обнаружили размещение оккупантов во временно оккупированном Крыму, в селе Красносельское, Черноморского района. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Агенты нашего движения во время разведки обнаружили очередную базу оккупантов в селе Красносельское, Черноморского района. На окраине села есть заброшенные склады, там, собственно, и разместились российские солдаты, - говорится в сообщении.

Детали

Координаты базы: 45.41814733371833, 32.68650408465744

Отмечается, что из-за частых прилетов на местах скопления личного состава и техники на территории Крыма, рашисты пытаются как можно больше рассредоточить личный состав. Характерно то, что поселяют их в небольшие села, куда мало приезжает людей.

Напомним

По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты Сочи для размещения там армейской авиации.