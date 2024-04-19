Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

Днепропетровская область в ночь на 19 апреля была атакована российскими войсками, только за утро сбили 9 ракет, еще 2 - ночью, но есть и попадания. Повреждены два инфраструктурных объекта и известно о 2 погибших и 15 раненых в Днепре, предприятие в Павлограде, есть разрушения и жертвы в Синельниково, дома на Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Тяжелые ночь и утро. Область пережила очередную массированную атаку. Часть вражеских целей сбили силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 - ночью. Детали по этому поводу - позже. К сожалению, есть и попадания. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе на сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых - сообщил Лысак в Telegram.

Также, по его словам:

В Павлограде повреждено одно из предприятий.

повреждено одно из предприятий. В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один - тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены.

есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один - тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены. Продолжались и атаки на Никопольщину. Вечером агрессор из артиллерии обстрелял сам Никополь. Ночью - Марганецкую громаду. Повреждены два частных дома.

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек