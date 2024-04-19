Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

В Днепре увеличилось количество пострадавших до 9 человек после вражеских атак. Об этом сообщает глава города Борис Филатов, передает УНН.

Самый центр города!!!

Гражданские люди.

Пострадавших уже девять.

Следим за информацией ОВА.

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К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности.

Думайте об этом постоянно. - заявил Борис Филатов.

Напомним

Сегодня после удара врага по Днепру было сообщено о пожаре в пятиэтажном доме, который частично разрушен. Также, по прошлой информации, под завалами могут находиться люди.

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