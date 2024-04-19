Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Из-за агрессии рф в Днепре горит пятиэтажное здание, есть пострадавшие и возможны люди под завалами. На Криворожье и Синельниковщине тоже есть повреждения. К сожалению, погибла женщина. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате вражеского обстрела в Днепре горит пятиэтажный дом, который частично разрушен.

Под завалами могут находиться люди.

Сейчас, по предварительной информации, шесть человек пострадали.

На Криворожье тоже зафиксированы последствия ударов оккупантов. Следовательно, поврежден инфраструктурный объект, а также есть разрушения на территории Синельниковского района. К сожалению, передают, что там погибла одна женщина.

Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается - заявил Сергей Лысак.

В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов