Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители

Сегодня, 8 февраля, неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю председателя Никопольского городского совета, на месте убийства заместителя председателя Никопольского горсовета работают все службы полиции, подозреваемого разыскивают, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

"8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, который принадлежит заместителю председателя Никопольского совета. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины", - сообщили в Нацполиции.

В Днепропетровской областной прокуратуре также указали, что "по данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц города Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте".

Как отметили в полиции, полицейские "установили приметы нападавшего". "Сейчас продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого", - указали в полиции.

Как сообщается, на розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по п.5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Днепропетровской области.

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