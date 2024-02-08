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Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі, він загинув - правоохоронці

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі, він загинув - правоохоронці

Київ • УНН

 • 24544 перегляди

Невідомий розстріляв авто заступника голови Нікопольської міської ради в Україні, і поліція працює над пошуком підозрюваного.

Сьогодні, 8 лютого, невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської міської ради, на місці вбивства заступника голови Нікопольської міськради працюють всі служби поліції, підозрюваного розшукують, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

"8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка", - повідомили у Нацполіції.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі також вказали, що "за даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці".

Як зазначили у поліції, поліцейські "встановили прикмети нападника". "Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного", - вказали у поліції.

Як повідомляється, на розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). 

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