російський діпфейк: Центр протидії дезінформації спростував відео від нібито бійців ТРО, які закликають до перевороту
Київ • УНН
росіяни використали технологію діпфейку для створення фейкового відео, в якому українські військовослужбовці закликали до повалення конституційного ладу, що було спростовано українським Центром протидії дезінформації як пропагандистське.
За допомогою технології діпфейк росіяни створили фейкове звернення від нібито бійців Сил оборони, які закликають до повалення конституційного ладу в Україні. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації., пише УНН.
Деталі
В мережі Тік-Ток з'явилось відео з нібито військовими 153 батальйону ТрО із закликами до повалення Конституційного ладу в державі.
Насправді це відео створене за допомогою технології діпфейк, а особи з відео ніколи не мали і не мають стосунку до 153 батальйону ТрО
Окрім того, цю інформацію підвередили і в 117 окремій бригаді територіальної оборони. Військові наголошують, що люди на цьому відео ніколи не мали і не мають стосунку до 153 батальйону ТрО
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У ЦПД підкреслюють, що поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українських військових і деморалізувати українське суспільство.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про відставку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, назвавши фейком інформацію, поширену в телеграм-каналах.