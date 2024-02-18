рф поширює фейк про роздачу м'ясорубок родичам загиблих захисників Авдіївки
Київ • УНН
Прокремлівські ЗМІ поширили фейкову новину про те, що матерям українських солдатів, які загинули, захищаючи Авдіївку, подарували м'ясорубки. Використане фото було зроблене під час роздачі гуманітарної допомоги і було відредаговане, щоб додати жінку з м'ясорубкою.
Прокремлівські ЗМІ поширюють "новину" про роздачу м'ясорубок родичам загиблих захисників Авдіївки. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
Прокремлівські інформаційні ресурси поширюють фейкову "новину" з відповідним фото про те, що матерям українських військових, які загинули під час оборони Авдіївки, вручили м'ясорубки.
Спростовуючи брехню, що намагаються впровадити прокремлівські медіа, виявлено, що розповсюджувана "новина" є чистою фальсифікацією.
Оригінальне фото, з якого почалася ця маніпуляція, фіксує момент роздачі продуктової гуманітарної допомоги жителям Новогродівки Донецької області від "Фонду Ріната Ахметова". Далі проведений фактчек вказує на те, що фотографію відредагували у фоторедакторі, додаючи до неї жінку з м'ясорубкою в руках та придумавши фейковий опис.
Додамо
Така діяльність має на меті дискредитувати Україну.
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