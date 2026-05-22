Рютте поприветствовал решение Трампа развернуть 5 тысяч военных США в Польше

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте поприветствовал объявление Дональда Трампа о развертывании 5 тысяч военных США в Польше. В настоящее время Альянс прорабатывает детали этой миссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу высоко оценил неожиданное объявление президента США Дональда Трампа о развертывании 5 000 американских военнослужащих в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Выступая в пятницу перед журналистами в Швеции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, Рютте заявил, что "приветствует" это объявление, и подтвердил, что военное командование Альянса сейчас "прорабатывает все детали".

В четверг, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о намерении развернуть 5 000 американских военнослужащих в Польше. Это является кардинальным изменением по сравнению с решением прошлой недели о сокращении присутствия американских войск в Европе.

Это произошло после того, как на прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить запланированное развертывание в Польше бронетанковой бригады численностью 4 000 военнослужащих — что стало неожиданностью для Польши, одного из самых преданных европейских союзников США и страны, которая выделяет больше всего средств на оборону среди членов НАТО.

На днях верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что США выведут из Европы 5 тысяч военнослужащих в соответствии с планами администрации Дональда Трампа.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше было отложено, но добавил, что неверно утверждать, будто американские войска выводятся из Европы.

Евгений Устименко

