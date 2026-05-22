Рубио о переговорах с рф и Украиной: США все еще "готовы играть роль", если они будут продуктивными
Киев • УНН
Рубио заявил о готовности США к участию в переговорах, если они будут продуктивными. Он считает, что война не закончится военной победой.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры с россией и Украиной пока что "к сожалению, не были продуктивными", но США "готовы продолжать играть эту роль", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
"Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть плодотворными, мы готовы играть эту роль", - указал Рубио.
Он отметил, что война "не закончится военной победой одной или другой стороны", как традиционно определялись победы, и он надеется, что однажды решение будет найдено.
США готовы к участию, но "мы также не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят".
