Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США — FT

россия и Украина считают, что существуют небольшие перспективы для возобновления мирных переговоров при посредничестве США даже после окончания войны на Ближнем Востоке, со ссылкой на слова источников, знакомых с позициями обеих сторон, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам источников, владимир путин переключил внимание на захват большей части украинской территории силой и намерен еще больше расширить свои требования после Донбасса.

Тем временем, официальные лица в Киеве считают, что они менее уязвимы для давления США с целью заключения быстрой и невыгодной сделки после остановки наступления россии и нанесения большего ущерба ударами беспилотников вглубь вражеской территории.

Хотя президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что "мы с каждым днем все ближе и ближе" к соглашению после заключения краткосрочного прекращения огня, пишет издание, "ни одна из сторон не видела большой ценности в продолжении переговоров", о чем сообщили источники. Американские официальные лица отрицают, что когда-либо пытались оказывать давление на Украину.

Украина считала, что переговоры зашли в тупик уже в районе февраля после последнего раунда переговоров с россией, и была разочарована тем, что Вашингтон не смог оказать давление на владимира путина, чтобы тот смягчил свои требования, заявили украинские официальные лица.

"Американская сторона не достигла никакого прогресса в переговорах с россией, — сказал один из украинских чиновников. — Все, что можно было обсудить, уже сделано".

