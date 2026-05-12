Трамп заявил об отсутствии согласия с путиным, что рф "должна получить весь Донбасс"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и российский диктатор владимир путин не договорились о том, что россия должна получить весь Донбасс, передает УНН.

Детали

У Трампа спросили, есть ли у него с путиным согласие относительно того, что россия должна получить весь Донбасс, на что Трамп ответил: "Нет".

Также он заявил, что война между рф и Украиной "должна вскоре закончиться".

Урегулирование будет стоять на месте хоть 10 раундов переговоров — в рф настаивают на выводе ВСУ из Донбасса

Напомним

Президент США Дональд Трамп в воскресенье упомянул о белорусском правителе александре лукашенко, поблагодарив за его "сотрудничество и дружбу", на фоне освобождения пятерых заключенных граждан Польши и Молдовы из мест лишения свободы в беларуси и россии.