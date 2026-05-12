Трамп заявил об отсутствии согласия с путиным, что рф "должна получить весь Донбасс"
Киев • УНН
Трамп опроверг наличие договоренности с путиным о передаче всего Донбасса россии. Он также заявил о необходимости скорейшего завершения войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и российский диктатор владимир путин не договорились о том, что россия должна получить весь Донбасс, передает УНН.
Детали
У Трампа спросили, есть ли у него с путиным согласие относительно того, что россия должна получить весь Донбасс, на что Трамп ответил: "Нет".
Также он заявил, что война между рф и Украиной "должна вскоре закончиться".
Напомним
Президент США Дональд Трамп в воскресенье упомянул о белорусском правителе александре лукашенко, поблагодарив за его "сотрудничество и дружбу", на фоне освобождения пятерых заключенных граждан Польши и Молдовы из мест лишения свободы в беларуси и россии.