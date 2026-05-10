Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. Об этом заявил росСМИ помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН.

ушаков отметил, что "Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса и сделает это".

Помощник российского диктатора юрий ушаков снова подтвердил, что глава кремля владимир путин готов провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским — в москве.