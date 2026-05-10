Урегулирование будет стоять на месте хоть 10 раундов переговоров — в рф настаивают на выводе ВСУ из Донбасса
Киев • УНН
юрий ушаков заявил о необходимости вывода ВСУ из Донбасса для прогресса в переговорах. В кремле допускают, что "Киев рано или поздно это осознает".
Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. Об этом заявил росСМИ помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН.
ушаков отметил, что "Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса и сделает это".
Фицо: если Зеленский заинтересован во встрече — должен позвонить путину10.05.26, 13:26 • 504 просмотра
Ранее
Помощник российского диктатора юрий ушаков снова подтвердил, что глава кремля владимир путин готов провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским — в москве.