Фицо: если Зеленский заинтересован во встрече — должен позвонить путину
Киев • УНН
Премьер Словакии сообщил о реакции путина на предложение Зеленского встретиться. Для этого президент Украины должен позвонить ему лично.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что российский диктатор владимир путин отреагировал на информацию о возможной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем посте в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам премьера Словакии, путин озвучил свой ответ относительно возможного контакта с Владимиром Зеленским.
Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону
Напомним
Премьер Словакии Фицо передал путину слова Зеленского о готовности к встрече в любом формате.