Фицо: если Зеленский заинтересован во встрече — должен позвонить путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что российский диктатор владимир путин отреагировал на информацию о возможной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем посте в Facebook, передает УНН.

По словам премьера Словакии, путин озвучил свой ответ относительно возможного контакта с Владимиром Зеленским.

Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону - сообщил Фицо.

Премьер Словакии Фицо передал путину слова Зеленского о готовности к встрече в любом формате.