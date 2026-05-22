путин отдал приказ об ударе по Украине после взрывов в Старобельске

российский диктатор владимир путин отдал приказ организовать и осуществить удар по Украине в ответ на удар по общежитию в Старобельске на Луганщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

путин обвинил в этом Украину и заявил, что этот удар "подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима".

Удар по Старобельску не был случайным: три волны беспилотников наносили удары по одному и тому же месту