путин отдал приказ об ударе по Украине после взрывов в Старобельске
Киев • УНН
путин приказал атаковать Украину в ответ на удар дронов по Старобельску. Сообщается, что в результате попадания в общежитие есть погибшие и более 30 раненых.
российский диктатор владимир путин отдал приказ организовать и осуществить удар по Украине в ответ на удар по общежитию в Старобельске на Луганщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
путин обвинил в этом Украину и заявил, что этот удар "подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима".
Удар по Старобельску не был случайным: три волны беспилотников наносили удары по одному и тому же месту
Контекст
В пятницу, 21 мая, появилась информация об ударе по учебному корпусу колледжа и общежитию в Старобельске. Сообщается о погибших, также ранены более 30 человек.
Так называемые оккупационные "власти" Луганщины сообщили, что в здании находилось более 80 человек.
Армия РФ атаковала Дружковку авиабомбами и дроном: четыре человека погибли, еще пятеро — ранены21.05.26, 16:53 • 3458 просмотров