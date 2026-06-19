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Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Президент Франции и канцлер Германии раскритиковали ЕС за открытие коммуникации с Путиным, что вызвало конфронтацию с другими лидерами. Лидеры Эстонии, Дании и Нидерландов поддержали их позицию.

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали ЕС за то, что он открыл коммуникацию с Владимиром Путиным, что поставило лидеров двух крупнейших стран Европы на путь конфронтации с большей частью остального блока, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На неожиданно противоречивом ночном саммите в Брюсселе — первом с 2010 года без давнего оппонента, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — президент Франции и канцлер Германии раскритиковали усилия президента Европейского Совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, обратиться к Кремлю, сообщают пять дипломатов и чиновников ЕС, проинформированных о разговоре за закрытыми дверями. Примечательно, что другие лидеры встали на сторону Кошты.

Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg17.06.26, 16:28 • 53427 просмотров

Эти столкновения выявляют напряженность в сердце ЕС относительно его подхода к России и того, кто должен говорить от имени Европы.

Лидеры некоторых стран, наиболее яростно настроенных против России, а также Дании и Нидерландов, сплотились в поддержку Макрона и Мерца, "некоторые из них выразили беспрецедентный гнев в адрес Кошты", заявили трое чиновников.

"Европейский Союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах, – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал изданию. -  Предположение о необходимости альтернативных каналов или закулисных дипломатических путей является ошибочным… История четко предостерегает от попыток добиваться альтернативных переговорных рамок с диктаторами".

ЕС месяцами обсуждает, какой тип коммуникации, если таковой есть, он должен иметь с Путиным, и если да, то кто должен ее возглавлять. Срочность этого вопроса возросла после того, как президент США Дональд Трамп заключил свою предупредительную мирную сделку с Ираном и на саммите G7 во Франции в начале этой недели дал понять, что его внимание снова обращается к Украине.

Фото разрушенного собора и дипломатия Макрона помогли склонить Трампа на сторону Украины – Politico18.06.26, 23:38 • 19402 просмотра

Пять чиновников сообщили, что руководитель аппарата Кошты Педро Луртье дважды связывался с чиновниками в Москве в течение последних нескольких недель. "Поскольку попытки США прекратить войну России против Украины, казалось бы, зашли в тупик, европейские столицы разделились во мнениях относительно того, чему отдавать приоритет: дипломатии или помощи Украине в победе на поле боя", пишет издание.

Дискуссия по России и Украине в четверг вечером, которая прошла без помощников и даже мобильных телефонов из-за деликатности вопроса и длилась на два часа дольше, чем запланировано, выявила появление двух основных лагерей, пишет издание.

Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что еще не время разговаривать с Путиным, и когда этот момент наступит, E3 в составе Франции, Германии и Великобритании должна взять на себя инициативу.

"Я думаю, что президент [Франции] установил справедливость и все наладил", – сказал чиновник французского правительства, давая понять, что Макрон высказал свое мнение Коште во время саммита.

Другие лидеры – "огромное количество", по словам одного чиновника из страны ЕС – заняли противоположную позицию, заявив, что это роль ЕС, и поддержали Кошту.

"Первый вопрос заключается в том, хочет ли Путин вести переговоры. До тех пор… никто, кроме Кошты, не может представлять Европейский Союз, – заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изданию после завершения переговоров. - Если он [Путин] проявит готовность к переговорам, то, я считаю, нам придется снова решить, как нам действовать дальше".

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
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