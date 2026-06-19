Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ
Киев • УНН
Президент Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к мирному процессу. В ЕС нет единой позиции по диалогу с Кремлем.
Президент Европейского совета Антониу Кошта во время саммита ЕС в Брюсселе защитил свои недавние контакты с Россией, которые вызвали недовольство в ряде европейских столиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе, пишет УНН.
Детали
По информации агентства, лидеры ЕС обсудили этот вопрос во время закрытой встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Кошта назвал свои контакты с Москвой краткими и объяснил их подготовкой к возможному будущему мирному процессу.
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По словам одного из европейских чиновников, глава Европейского совета подчеркнул, что его команда лишь проводит "подготовительную работу" на случай, если возникнет возможность привлечь Россию к переговорам. Он также отметил, что именно президент Европейского совета должен представлять интересы блока в подобных контактах.
В то же время в ЕС пока нет единой позиции относительно диалога с Кремлем. Часть стран выступает за подготовку к будущим переговорам, тогда как другие считают преждевременным любое сближение с Москвой. Президент Литвы Gitanas Nausėda заявил: "Я не думаю, что сейчас самое время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров".
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