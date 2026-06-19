Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ

$44.810.0251.930.01
ukenru
22:27 • 6320 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 29509 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 25886 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 21353 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 21638 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 17757 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 13280 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 12766 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
18 июня, 12:19 • 5684 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
18 июня, 11:55 • 4704 просмотра
Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - СвириденкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.5м/с
64%
752мм
Популярные новости
США официально сняли блокаду Ирана18 июня, 17:24 • 12755 просмотра
Верховный лидер Ирана выступил с заявлением по поводу соглашения между Тегераном и Вашингтоном18 июня, 18:09 • 10385 просмотра
Федоров показал Писториусу горящую столицу рф после ударовPhoto18 июня, 19:03 • 10284 просмотра
Фото разрушенного собора и дипломатия Макрона помогли склонить Трампа на сторону Украины – Politico18 июня, 20:38 • 9288 просмотра
Украина приближается к применению роев крылатых ракет Ruta с боевым ИИ – Defense Express00:57 • 7440 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 29480 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 25239 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 39910 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 46210 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 100599 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Федор Вениславский
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 27302 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 37513 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 39988 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 47205 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 48262 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Шахед-136
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Хранитель

Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Президент Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к мирному процессу. В ЕС нет единой позиции по диалогу с Кремлем.

Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ
Фото: Bloomberg

Президент Европейского совета Антониу Кошта во время саммита ЕС в Брюсселе защитил свои недавние контакты с Россией, которые вызвали недовольство в ряде европейских столиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, лидеры ЕС обсудили этот вопрос во время закрытой встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Кошта назвал свои контакты с Москвой краткими и объяснил их подготовкой к возможному будущему мирному процессу.

ЕС и все страны G7 едины в поддержке Украины - Кошта18.06.26, 18:34 • 2342 просмотра

По словам одного из европейских чиновников, глава Европейского совета подчеркнул, что его команда лишь проводит "подготовительную работу" на случай, если возникнет возможность привлечь Россию к переговорам. Он также отметил, что именно президент Европейского совета должен представлять интересы блока в подобных контактах.

В то же время в ЕС пока нет единой позиции относительно диалога с Кремлем. Часть стран выступает за подготовку к будущим переговорам, тогда как другие считают преждевременным любое сближение с Москвой. Президент Литвы Gitanas Nausėda заявил: "Я не думаю, что сейчас самое время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров".

В Латвии предлагают назначить представителя ЕС для мирных переговоров с россией18.06.26, 14:32 • 3008 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Гитанас Науседа
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Литва
Владимир Зеленский
Украина