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В Латвии предлагают назначить представителя ЕС для мирных переговоров с россией

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Премьер Латвии предлагает ЕС назначить представителя для переговоров с рф. Европа хочет иметь собственный мандат для участия в процессе завершения войны.

В Латвии предлагают назначить представителя ЕС для мирных переговоров с россией

Европейскому Союзу необходимо назначить специального представителя для мирных переговоров с россией, когда для этого наступит подходящий момент. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, подчеркнув, что ЕС стремится играть роль в прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Европа должна быть за столом переговоров. Если мирные переговоры состоятся, должен быть один человек, который будет иметь политический мандат для участия в них

- заявил Кулбергс.

Его заявление прозвучало на фоне попыток ЕС перехватить инициативу в переговорах, пока Соединенные Штаты все больше отвлекаются на другие приоритеты. Как сообщало Bloomberg в среду, президент Европейского совета Антониу Кошта уже контактировал с Кремлем, пытаясь привлечь президента россии владимира путина к обсуждению путей завершения войны в Украине.

Если мы хотим мирных переговоров, должны существовать дипломатические каналы

- сказал Кулбергс в Брюсселе.

Некоторые другие страны ЕС также выдвигали идею назначения специального представителя для переговоров с москвой. Однако это предложение является спорным и сопряжено с рисками. В частности, путин ранее предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который на протяжении десятилетий фактически сотрудничал с Кремлем из-за своей работы в Gazprom.

Германия, Франция и Великобритания — три крупнейшие экономики Европы — отдельно обсуждали стратегию привлечения путина к мирным переговорам в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские чиновники считают, что сейчас существует возможность посадить путина за стол переговоров, поскольку российские войска испытывают трудности с продвижением на фронте, Украина усилила удары по территории россии, а экономические издержки войны растут.

Несмотря на то, что россия не достигла своих целей на пятом году полномасштабного вторжения в Украину, путин до сих пор не продемонстрировал никакой готовности завершить боевые действия, отметил Кулбергс.

Мы должны положить этому конец в определенный момент, но другая сторона также должна быть готова к этому. К сожалению, очень мало признаков, реальных признаков того, что путин и россия этого хотят

- сказал премьер.

Дополнение

Латвия, являющаяся приграничным государством Европейского Союза и восточного фланга НАТО, относится к числу самых последовательных критиков российского вторжения в Украину и сторонников поддержки способности Киева защищаться.

Кулбергс вступил в должность после распада предыдущей коалиции на фоне инцидентов с падением беспилотников в восточной части Латвии. Балтийская страна столкнулась с трудностями в перехвате ряда беспилотников, которые случайно пересекали границу из россии и беларуси.

Мелони инициирует назначение единого представителя ЕС для переговоров по Украине17.06.26, 18:58 • 3356 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
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