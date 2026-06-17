Мелони инициирует назначение единого представителя ЕС для переговоров по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует предложить назначить единого представителя Европейского Союза для участия в возможных переговорах по Украине. Соответствующую инициативу она намерена представить во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в конце этой недели, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, Мелони выступает за то, чтобы у Европейского Союза был один уполномоченный представитель в переговорах по урегулированию войны россии против Украины.

При этом глава итальянского правительства считает, что таким переговорщиком должен стать представитель не крупнейших государств ЕС, а страны среднего размера.

"Переговорщик должен быть выходцем из страны среднего размера, а не из числа крупнейших государств", – заявила Мелони.

Инициатива прозвучала на фоне дискуссий в Европе относительно формата потенциальных переговоров между Украиной и россией, а также роли Европейского Союза в возможном дипломатическом процессе.

The Guardian отмечает, что предложение может стать одной из ключевых тем предстоящего саммита ЕС в Брюсселе и повлиять на дальнейшие дискуссии относительно представительства Европы в переговорах вокруг войны в Украине.

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