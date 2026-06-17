Трамп признал, что Европа "заслужила" место за столом переговоров с россией, США и Украиной - Euractiv

Президент США Дональд Трамп признал, что Европа "заслужила" ключевую роль в любых будущих переговорах по мирному урегулированию в Украине, признавая, что на россию нужно оказывать давление, чтобы она садилась за стол переговоров, по словам высокопоставленных дипломатов, сообщает Euractiv, пишет УНН.

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Европейские дипломаты и чиновники отметили, что президент США сейчас больше вовлечен в вопрос Украины и давления на россию, после того как на саммите G7 во Франции договорились усилить санкции против путина, а также военную поддержку Украины.

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"Новый импульс и чувство единства на саммите означают, что европейцы примут участие в возобновленных мирных переговорах, возможно, до длительного летнего перерыва в Европе в августе", сообщил высокопоставленный дипломатический источник.

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Трамп изменил свое мнение относительно места европейцев за столом переговоров на фоне того, как правительства по всей Европе "платят по счетам" за военную поддержку Украины, в частности, "ссылаясь", по словам одного источника, на кредитный пакет ЕС в 90 миллиардов евро для Украины.

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Форму участия Европы в любых будущих переговорах по Украине и более широкой безопасности еще предстоит определить, но, по словам одного высокопоставленного дипломата, среди европейских лидеров G7 сложилось впечатление, что Трамп теперь больше согласен с необходимостью принудить россию сесть за стол переговоров.

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Военная кампания путина считается ослабевающей, а новая готовность Америки ужесточить санкции считается решающей для принуждения россии к переговорам.

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Совместным заявлением, подписанным Трампом, G7 обязалась "усилить давление на российскую военную экономику" с помощью мер по "усилению наших санкций, в частности в отношении нефтегазового сектора".

Изменение его позиции было названо премьер-министром Канады Марком Карни потенциальным "переломным моментом". Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что новые энергетические санкции со стороны США будут "очень приветствоваться", особенно если Вашингтон поддержит более низкий потолок цен на российскую нефть.

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