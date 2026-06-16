Трамп предположил, что США "скоро смогут" вернуть санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты "скоро смогут" потенциально вернуть санкции против российской нефти, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как пишет издание, Трамп, находящийся на саммите G7 во Франции, "похоже, намекнул, что может вернуть некоторые санкции против российской нефти".

На вопрос о возможности ужесточения санкций против россии Трамп ответил:

Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть уже течет. Так что мы... сняли санкции, потому что, очевидно, мы не хотим препятствовать поставкам нефти, поэтому у нас есть возможность сделать это в ближайшее время... в определенный момент

Трампа также спросили о его решении остаться немного дольше на официальный ужин, который устроит президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце в среду вечером.

Ужин будет посвящен 250-летию независимости США.

"Я поклонник красивых мест, и я ехал после обеда, а затем президент Франции, который, как оказалось, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версаль… и Версаль — это не золотая фольга, Версаль — это настоящая находка. И я сказал, что хотел бы это сделать, то есть, знаете, это означает лишь то, что я вернусь домой позже вечером, то есть рано утром, и я вообще не из тех, кто долго спит", — отметил Трамп.

Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"