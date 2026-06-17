Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры

Саммит G7 принес Украине сразу несколько важных сигналов - Дональд Трамп в своих заявлениях не перекладывает ответственность за войну на Киев, европейские партнеры демонстрируют готовность наращивать военную поддержку, а президент Владимир Зеленский продолжает публично призывать владимира путина к прямым переговорам. В то же время вопросы прекращения огня и возможных компромиссов с россией пока не стали центральной темой встречи лидеров.

Означает ли это изменение подходов Запада к войне, насколько удалось привлечь Дональда Трампа к украинской повестке дня и приблизилась ли перспектива реальных переговоров между Киевом и москвой, в интервью УНН рассказал политолог Олег Лисный.

"Для Украины ситуация сейчас складывается позитивно"

Первые результаты саммита G7 дают основания для осторожного оптимизма. По мнению эксперта, Украине удалось использовать международную площадку для возвращения украинского вопроса в центр внимания западных партнеров, особое значение имеет позиция Дональда Трампа, который после завершения активной фазы иранского кризиса получил возможность вернуться к украинскому вопросу.

Политолог подчеркивает, что для Украины ситуация сейчас складывается позитивно. По его словам, Трамп после своего дня рождения получил необходимый для себя политический позитив. Кроме того, он считает успешным и иранский кейс, хотя оценивать его окончательные результаты еще рано.

"Но главное в другом – у него появилось свободное время для того, чтобы вернуться к другим международным вопросам, и прежде всего к Украине", - отметил Лисный.

Эксперт также обращает внимание, что для Украины позитивным является и то, что Трамп находится за пределами США.

"По моим наблюдениям, когда Трамп находится вне американской внутренней политики, он значительно конструктивнее. Мы это видели и во время встречи с Зеленским в Ватикане, и в других случаях", - пояснил он.

По словам политолога, вокруг Украины на этом саммите сформировалась очень мощная группа поддержки, которая работает системно и имеет значительное влияние.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, то сегодня можно сказать, что Украине удалось перетянуть Трампа на свою сторону. Другой вопрос – насколько надолго хватит этого внимания и как в дальнейшем будет развиваться ситуация в США и вокруг Ирана. Но сейчас это позитивный сигнал", - подчеркнул эксперт.

Дополнительным подтверждением этого он называет то, что Трамп остался на саммите.

"Были опасения, что он может приехать лишь формально или быстро его покинуть, как это случалось ранее. Однако этого не произошло. И это тоже говорит о позитивной динамике", - подытожил Лисный.

Мирные переговоры отошли на второй план

Несмотря на то, что еще несколько недель назад европейские столицы активно обсуждали перспективы переговорного процесса, на саммите G7 приоритеты оказались иными. По словам Лисного, сейчас партнеры сосредоточены прежде всего на укреплении позиций Украины.

Эксперт считает, что перед саммитом у Украины и ее партнеров были разные задачи. По его словам, для Европы главным было вернуть Соединенные Штаты к общей позиции по Украине.

"И на данный момент можно констатировать, что это удалось", - отметил он.

По мнению политолога, это открывает новый сценарий развития событий.

"Если бы США не удалось вернуть к общей линии, тогда Европе пришлось бы действовать самостоятельно. Но сейчас появляется возможность действовать вместе, усиливать давление на россию и улучшать переговорные позиции Украины на будущее", - пояснил Лисный.

В то же время он убежден, что тема переговоров не исчезла с повестки дня.

"Она обязательно вернется. Но сейчас партнеры пытаются закрепить тот успех, которого удалось достичь в последние недели. Сначала нужно усилить позиции Украины, а уже потом говорить о будущих переговорах", - подчеркнул эксперт.

"Зеленский правильно делает, когда вызывает путина на прямые переговоры"

Отдельно эксперт обратил внимание на изменение украинской дипломатической тактики. По его мнению, президент Владимир Зеленский правильно переводит дискуссию о переговорах на уровень личной ответственности владимира путина.

Лисный считает, что Украина должна максимально продвигать тему переговоров, но не в том формате, который навязывает россия.

"Зеленский правильно делает, что переводит это на уровень лидеров государств. Это не только дипломатия, это еще и информационная война", - подчеркнул политолог.

Он добавляет, что фактически Зеленский предлагает путину вести прямой диалог, однако российский лидер этого избегает.

"Это видят партнеры, об этом пишет мировая пресса. Мы разрушаем миф об уверенном и непоколебимом кремлевском лидере", - подчеркнул Лисный.

Эксперт также обратил внимание, что вопреки распространенному мнению о хладнокровии путина, его реакция на подобные вызовы свидетельствует об обратном.

"Мы видели его реакцию на письмо Зеленского. Он нервничает. Это означает, что такая тактика работает", - отметил он.

По его мнению, сегодня международное сообщество видит, что Украина готова к переговорам, тогда как россия избегает диалога.

"Поэтому информационное давление нужно продолжать", - подытожил эксперт.

Чего ждать от Трампа в отношении россии

Одним из главных вопросов остается готовность президента США перейти от заявлений к практическим шагам давления на кремль. По мнению Лисного, самым реалистичным сценарием является возвращение уже известных инструментов влияния.

"Прежде всего санкционных механизмов", - уточнил он.

Относительно более решительных шагов эксперт отмечает, что Трамп пока избегает четких ответов. По его словам, серьезное усиление поддержки Украины возможно только при условии, если это принесет Трампу политические дивиденды.

"Если он увидит в этом собственные дивиденды и возможность продемонстрировать успех, тогда такие решения возможны. В противном случае я остаюсь довольно сдержанным в своих оценках", - добавил он.

Европа уже не отойдет от украинского вопроса

Пока Вашингтон был сосредоточен на Ближнем Востоке, именно Европа фактически взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины. По мнению эксперта, даже после возвращения США эта роль не исчезнет, политолог отмечает, что ситуация остается довольно сложной.

"С одной стороны, Европа хочет видеть США активным участником процесса. Но в то же время во многих европейских столицах были опасения, что после возвращения американцы снова попытаются действовать самостоятельно и оттеснить европейцев", - пояснил он.

Впрочем, по его мнению, такой сценарий уже маловероятен.

"Европа слишком много инвестировала в собственную роль в этой войне – и политически, и финансово, и репутационно", — подчеркнул Лисный.

Эксперт убежден, что Европа не отойдет от переговорного процесса.

"Она много сделала для того, чтобы повысить свой вес как для Трампа, так и для мира в целом. Другого выхода у европейцев просто нет. Трамп уважает силу. А потому Европа будет стараться сохранить те позиции, которые она завоевала в последнее время", - добавил политолог.

Приближаются ли реальные переговоры

Несмотря на многочисленные дискуссии о возможном переговорном процессе, главной проблемой остается позиция кремля. Лисный признает, что не любит делать прогнозы, однако напоминает свою оценку ситуации.

"Война – это путин, а путин – это война", - отметил он.

По словам эксперта, пока российский лидер находится в своей нынешней реальности, ожидать быстрых перемен сложно. Для описания ситуации он привел метафору.

"россия – это самолет, а путин – пилот, который теряет связь с реальностью и ведет его к земле. И если в этом самолете не найдутся люди, которые его остановят, ситуация будет оставаться неизменной", - сказал Лисный.

По его мнению, партнерам Украины необходим комплексный подход.

"Нужен комплексный подход - экономическое давление, военная поддержка Украины, усиление оборонной промышленности Запада. Когда у путина исчезнут козыри на поле боя, тогда появится пространство для настоящих переговоров", - подытожил эксперт.

"Хорошо, что помогают. Но нужно значительно больше"

Завершая разговор, политолог подчеркнул, что нынешних темпов поддержки недостаточно для быстрого завершения войны. Эксперт отметил, что его радует информация об успехах Украины на фронте, однако в то же время это может создавать ложное впечатление.

"Может сложиться ложное впечатление, что Украина уже побеждает и дополнительные усилия не нужны. Это опасная иллюзия. Наши успехи нужно масштабировать", - подчеркнул Лисный.

По его словам, поддержка партнеров остается важной, но ее объемов недостаточно.

"Хорошо, что партнеры передают оружие. Хорошо, что не прекращают поддержку. Но этого недостаточно. Нужно больше", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул необходимость активизации работы европейской оборонной промышленности.

"Нужно быстрее запускать совместные производства, увеличивать выпуск вооружений и ускорять поставки. Только тогда можно будет говорить о настоящем переломе ситуации. Сейчас главное – не успокаиваться и не убаюкивать себя преждевременным оптимизмом", - подытожил Лисный.

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