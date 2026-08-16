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Сикорский призвал к созданию "Европейского легиона" для усиления НАТО

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает за создание постоянного "Европейского легиона" для углубления военной интеграции в ЕС, который будет дополнять НАТО.

Сикорский призвал к созданию "Европейского легиона" для усиления НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой газете "Kathimerini" подчеркнул необходимость значительно более глубокой военной интеграции в Европе, в частности создания постоянного "Европейского легиона", который дополнял бы НАТО, а не конкурировал с ним, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

Отвечая на вопрос, как Европа должна взять на себя большую ответственность в НАТО, к чему призывает Вашингтон, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой газете "Kathimerini" заявил, что Европейскому союзу нужна значительно более глубокая военная интеграция. Именно поэтому, как он отметил, он выступает за создание "Европейского легиона". Это должны были бы быть специализированные постоянные силы, к которым можно было бы привлекать опытных специалистов, в частности закаленных в боях украинских ветеранов после завершения войны с Россией.

Радослав Сикорский подчеркнул, что речь идет не о создании альтернативы НАТО или дублировании структур Альянса. По его мнению, необходим более сильный европейский компонент в рамках более сильного НАТО, а интересы европейских союзников дополняют друг друга.

Кроме того, он напомнил, что план "ReArm Europe/Readiness 2030", на который предусмотрено 800 миллиардов евро и который включает механизм SAFE, меняет правила игры, превращая финансовую мощь в военную.

Вице-премьера также спросили, есть ли признаки того, что Россия может стремиться расширить конфликт за пределы Украины путем конвенциональных или гибридных действий. Он ответил, что гибридная война России против государств на передовой линии НАТО является ежедневной атакой на граждан и критическую инфраструктуру этих стран. Он добавил, что Москва активно планирует свои следующие шаги, а обман остается глубоко укорененным в российской стратегической культуре и доктрине "маскировки".

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Министр напомнил, что Кремль не только использует дезинформацию для создания расколов в обществах, в частности чтобы настроить поляков против украинцев, но и прибегает к кинетическим действиям, таким как заговоры, попытки пустить поезда под откос, поджоги и атаки беспилотников.

Глава МИД подчеркнул, что Польша остается страной Европейского союза, которая чаще всего подвергается атакам. Как он напомнил, в 2025 году в стране было зафиксировано почти 700 тысяч кибератак, что на 140 процентов больше, чем годом ранее. Он добавил, что эта непрерывная волна атак привела к созданию самых надежных систем киберобороны и наиболее устойчивых оперативных структур в Европе.

Политик отметил, что война на Ближнем Востоке частично отвлекает внимание Запада от Украины. Кроме того, по его мнению, быстрое истощение американских арсеналов заставило всех осознать, насколько важно переосмыслить необходимость наращивания военного производства и его быстрого восстановления.

Вице-премьера также спросили, могут ли украинские удары по целям в глубине территории России изменить динамику войны или склонить чашу весов в пользу Киева. Сикорский выразил убежденность, что в определенной степени это возможно, поскольку следует помнить, что Ближний Восток постоянно конкурирует за внимание западных государств. В то же время он подчеркнул, что главной причиной нынешней глобальной нестабильности является незаконная агрессия России против Украины.

Министр предостерег, что в регионе невозможно построить длительный мир за спиной Украины.

"Это должен быть мир, который Киев и Москва действительно подпишут. Более того, Европа — а это однозначно означает и Польшу — должна занять важное место за столом переговоров. Мы не можем позволить себе делать вид, что являемся нейтральными арбитрами. Мы ими не являемся. Европейцы ежедневно подвергаются атакам, диверсиям и запугиванию со стороны Российской Федерации. В этой игре мы берем на себя ответственность за наши интересы", — подытожил глава польской дипломатии.

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Антонина Туманова

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