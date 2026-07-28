Загнанный в угол Путин может сделать что-то рискованное - Сикорский

российский диктатор владимир путин находится под давлением и может сделать "что-то рискованное". Об этом в интервью TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

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По его словам, россия должна прекратить "преступную авантюру" в Украине, "пока не поздно" для москвы.

российская экономика начинает страдать. россияне больше не могут притворяться, что это внешняя специальная военная операция. Вопрос в том, готов ли путин к соглашению - сказал Сикорский.

Он добавил, что "возможности путина меньше, чем мы думали, но его намерения еще хуже".

Он явно дезинформирован. Он явно не имеет реалистичного представления о своей ситуации и своих перспективах. Потому что иначе он бы заключил соглашение, чтобы положить конец войне, которую москва развязала против Украины в 2022 году - отметил дипломат.

Он предупредил, что "отчаянная" ситуация путина может привести к тому, что он сделает "что-то рискованное" на фоне опасений, что россия может планировать распространение конфликта в Украине дальше на Запад.

"Больной человек с оружием - это все еще человек с оружием. Вот почему мы тратим столько денег на оборону, чтобы убедить путина, что любой конфликт с Польшей будет стоить ему еще дороже, чем его преступная война с Украиной", - резюмировал Сикорский.

Напомним

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег россию от проведения провокаций "под чужим флагом, с использованием украинских дронов".

Варшава отреагировала на заявление путина о возможном разделе Украины с участием Польши