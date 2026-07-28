Варшава отреагировала на заявление путина о возможном разделе Украины с участием Польши

Польша официально отвергла заявления российского диктатора владимира путина о якобы территориальных претензиях к Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, пишет УНН.

Детали

Ведомство отвергло очередные "ложные и абсолютно необоснованные" заявления путина о якобы имперских устремлениях соседних государств и возможном территориальном разделе Украины с участием Польши.

В МИД Польши подчеркнули, что такие утверждения являются дезинформацией и очередной попыткой посеять вражду между украинцами и странами, поддерживающими Киев.

Республика Польша не выдвигала, не выдвигает и не намерена выдвигать какие-либо территориальные претензии к Украине - говорится в заявлении.

Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах.

В Варшаве также отметили, что утверждения москвы о якобы планах Польши аннексировать западные регионы Украины являются примитивной попыткой дезинформации и составляющей российской информационной войны. По мнению польской стороны, целью таких заявлений является разжигание конфликтов между европейскими народами и отвлечение международного внимания от незаконной военной агрессии россии против Украины.

В Польше призвали власти рф прекратить выдвигать территориальные претензии к своим соседям.

Напомним

российский диктатор заявил, что Украина "рано или поздно потеряет западные земли", которые он назвал "подарком СССР". Он также утверждал, что "единственным гарантом территориальной целостности Украины была именно Россия".