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Сікорський закликав до створення "Європейського легіону" для посилення НАТО

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступає за створення постійного "Європейського легіону" для поглиблення військової інтеграції в ЄС, що доповнюватиме НАТО.

Сікорський закликав до створення "Європейського легіону" для посилення НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю грецькій газеті "Kathimerini" наголосив на необхідності значно глибшої військової інтеграції в Європі, зокрема створення постійного "Європейського легіону", який доповнював би НАТО, а не конкурував із ним, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

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Відповідаючи на запитання, як Європа має взяти на себе більшу відповідальність у НАТО, до чого закликає Вашингтон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю грецькій газеті "Kathimerini" заявив, що Європейському Союзу потрібна значно глибша військова інтеграція. Саме тому, як він зазначив, він виступає за створення "Європейського легіону". Це мали б бути спеціалізовані постійні сили, до яких можна було б залучати досвідчених фахівців, зокрема загартованих у боях українських ветеранів після завершення війни з росією.

Радослав Сікорський наголосив, що йдеться не про створення альтернативи НАТО чи дублювання структур Альянсу. На його думку, необхідний сильніший європейський компонент у межах сильнішого НАТО, а інтереси європейських союзників доповнюють один одного.

Крім того, він нагадав, що план "ReArm Europe/Readiness 2030", на який передбачено 800 мільярдів євро і який включає механізм SAFE, змінює правила гри, перетворюючи фінансову силу на військову.

Віцепрем’єра також запитали, чи є ознаки того, що Росія може прагнути розширити конфлікт за межі України шляхом конвенційних або гібридних дій. Він відповів, що гібридна війна росії проти держав на передовій лінії НАТО є щоденною атакою на громадян і критичну інфраструктуру цих країн. Він додав, що Москва активно планує свої наступні кроки, а обман залишається глибоко вкоріненим у російській стратегічній культурі та доктрині "маскування".

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Міністр нагадав, що кремль не лише використовує дезінформацію для створення розколів у суспільствах, зокрема щоб налаштовувати поляків проти українців, а й вдається до кінетичних дій, таких як змови, спроби пустити потяги під укіс, підпали та атаки безпілотників.

Очільник МЗС наголосив, що Польща залишається країною Європейського Союзу, яка найчастіше зазнає атак. Як він нагадав, у 2025 році в країні було зафіксовано майже 700 тисяч кібератак, що на 140 відсотків більше, ніж роком раніше. Він додав, що ця безперервна хвиля атак призвела до створення найнадійніших систем кібероборони та найбільш стійких оперативних структур у Європі.

Політик зазначив, що війна на Близькому Сході частково відволікає увагу Заходу від України. Крім того, на його думку, швидке виснаження американських арсеналів змусило всіх усвідомити, наскільки важливо переосмислити необхідність нарощування військового виробництва та його швидкого відновлення.

Віцепрем’єра також запитали, чи можуть українські удари по цілях у глибині території росії змінити динаміку війни або схилити шальки терезів на користь Києва. Сікорський висловив переконання, що певною мірою це можливо, оскільки слід пам’ятати, що Близький Схід постійно конкурує за увагу західних держав. Водночас він наголосив, що головною причиною нинішньої глобальної нестабільності є незаконна агресія росії проти України.

Міністр застеріг, що в регіоні неможливо побудувати тривалий мир за спиною України.

"Це має бути мир, який Київ і Москва справді підпишуть. Ба більше, Європа — а це однозначно означає й Польщу — повинна посісти важливе місце за столом переговорів. Ми не можемо дозволити собі вдавати, що є нейтральними арбітрами. Ми ними не є. Європейці щодня зазнають атак, диверсій і залякувань з боку російської федерації. У цій грі ми беремо на себе відповідальність за наші інтереси", — підсумував очільник польської дипломатії.

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Антоніна Туманова

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