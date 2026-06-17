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Рютте оценил позицию Трампа относительно прекращения войны в Украине после саммита G7

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал стремление Дональда Трампа завершить войну в Украине. Он отметил, что путин пока не готов к переговорам о мире.

Рютте оценил позицию Трампа относительно прекращения войны в Украине после саммита G7

Генсек НАТО Марк Рютте отметил положительную роль президента США Дональда Трампа в попытках прекратить войну рф против Украины, отвечая на вопрос, приближается ли Трамп к позиции Украины относительно прекращения войны, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Генсек НАТО отметил, что, очевидно, "всегда положительно относился к позиции США", и похвалил Трампа за "выход из тупика" в прошлом году.

Он указал, что ситуация на поле боя "несколько изменилась" на фоне того, как "россия на данный момент не продвигается".

Рютте сказал, что "Украина сейчас действительно чувствует себя лучше", но для завершения войны нужны "двое для танго", и он отметил, что путин, кажется, еще не готов включиться в переговоры.

"А вот американский президент, я думаю, уже полтора года играет очень положительную роль в попытках завершить эту войну, он хочет ее завершить, и я его полностью поддерживаю", - указал Рютте.

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Рютте также отметил, что заявление G7 по Украине показывает, что все союзники НАТО "полностью привержены обеспечению того, чтобы Украина сохранила свою позицию в борьбе против россии и была способна защитить себя".

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Он сказал, что США также продолжают свою поддержку в сферах, которые могут обеспечить только они, включая системы противовоздушной обороны Patriot, которые оплачиваются европейскими и канадскими союзниками.

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Рютте отметил также, что хочет, чтобы саммит НАТО в Анкаре принес "абсолютно железную приверженность" обязательствам НАТО по расходам, данным в прошлом году, и поддержке Украины.

Как отмечает издание, Рютте подвергся давлению относительно его аргументов о том, что Европа берет на себя больше ответственности за собственную оборону, на фоне указаний на риск, что это может отвлечь ресурсы от их поддержки Украины.

Он указал, что эти два аспекта должны идти "плечом к плечу, и все это осознают".

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Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
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Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина