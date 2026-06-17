Рютте ответил, что Украина может получить от саммита НАТО

На саммите НАТО в Анкаре сосредоточатся на том, что необходимо Украине для продолжения борьбы - в том числе ракетах для Patriot, заявил Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте спросили о том, что Украина, вероятно, получит от саммита НАТО в следующем месяце.

Он указал, что уже были некоторые положительные заявления с саммита G7 во Франции.

Рютте сказал, что НАТО "сосредоточится, конечно, на том, что нужно Украине для продолжения борьбы", включая поток военной техники, в частности американских ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Он отметил, что основное внимание будет сосредоточено на "обеспечении наличия денег".

"Я вполне уверен, что вместе мы обеспечим вам то, что вам нужно, насколько европейцы и американцы могут помочь вам защитить себя", – сказал Рютте.

Рютте также указал, что ожидает, что у Президента Украины Владимира Зеленского будет насыщенная программа встреч на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце, но "без сидения со всеми 32 лидерами".

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