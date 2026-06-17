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США просят Европу восполнить военные пробелы НАТО на фоне сокращения вклада - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

Администрация США просит Европу восполнить оборонные пробелы из-за вывода американских активов из НАТО. Сокращения коснутся авиации, флота и дронов.

США просят Европу восполнить военные пробелы НАТО на фоне сокращения вклада - Bloomberg

США просят Европу выделить больше своей военной техники для преодоления кризиса в НАТО, оказывая давление на континент с целью заполнения пробелов по мере вывода Вашингтоном своих активов из альянса, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Великобританию и других членов Организации Североатлантического договора определить, какие военные ресурсы они в настоящее время не декларируют военному альянсу, заявил во вторник глава британского военного ведомства парламентскому комитету. По его словам, США хотят, чтобы эти незадекларированные ресурсы были перераспределены для "укрепления потенциала" НАТО.

Администрация Трампа сокращает доступные НАТО силы для Европы - Reuters20.05.26, 08:59 • 4082 просмотра

Трамп планирует резко сократить военные ресурсы, которые он направит на защиту континента, что вызывает вопросы, как НАТО сможет заменить эти возможности. Сокращения могут включать 30-процентное сокращение имеющихся стратегических бомбардировщиков, которых у европейских стран нет, полную потерю разведывательных и ударных беспилотников, 50-процентное сокращение военно-морских судов и 33-процентное сокращение истребителей, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.

США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT13.06.26, 12:17 • 53144 просмотра

"По мере того, как ситуация с политикой США стабилизируется и проясняется, это, безусловно, фактор, который мы должны учитывать", - заявил Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании, имея в виду запрос и вывод американских активов. Он отметил, что Великобритания уже декларирует большую часть своих активов НАТО.

По его словам, запрос будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг и на ежегодном саммите лидеров НАТО в июле.

Во вторник представители НАТО попытались продемонстрировать уверенность, что Европа сможет компенсировать сокращение, несмотря на отсутствие некоторых видов вооружений, которые США планируют вывести. На оборонной выставке Eurosatory под Парижем представители заявили, что Европа может компенсировать потерю американских истребителей и беспилотников за счет совместимого оборудования и расширенного обмена данными.

"Радикальнее, чем ожидали европейцы": Spiegel узнал о планах США по сокращению военного вклада в НАТО27.05.26, 09:32 • 4425 просмотров

Юлия Шрамко

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