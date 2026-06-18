ЕС и все страны G7 едины в поддержке Украины - Кошта

Европейский Союз и все страны G7 продолжают демонстрировать единство в поддержке Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.

По словам Кошты, на саммите G7 лидеры согласовали совместную декларацию в поддержку Украины.

На саммите G7 мы приняли совместную декларацию с четкой и сильной поддержкой Украины со стороны всех членов G7. Это означает, что сегодня все 27 государств-членов Европейского Союза едины в поддержке Украины