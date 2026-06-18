ЕС и все страны G7 едины в поддержке Украины - Кошта
Киев • УНН
Лидеры G7 приняли совместную декларацию по поддержке Украины. Антониу Кошта подтвердил единство всех 27 государств ЕС и ключевых международных партнеров.
Европейский Союз и все страны G7 продолжают демонстрировать единство в поддержке Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.
Детали
По словам Кошты, на саммите G7 лидеры согласовали совместную декларацию в поддержку Украины.
На саммите G7 мы приняли совместную декларацию с четкой и сильной поддержкой Украины со стороны всех членов G7. Это означает, что сегодня все 27 государств-членов Европейского Союза едины в поддержке Украины
Президент Европейского совета также подчеркнул важность координации между ЕС и партнерами по G7.
Очень важно подчеркнуть, что сейчас Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада, Япония и Великобритания работают вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину
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