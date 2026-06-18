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На саммите НАТО в Анкаре нужно принять решение об усилении сотрудничества с Украиной - Зеленский

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Зеленский призвал союзников подготовить сильные решения к саммиту в Анкаре. Уровень партнерства должен соответствовать вкладу Украины в безопасность Европы.

На саммите НАТО в Анкаре нужно принять решение об усилении сотрудничества с Украиной - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников подготовить конкретные решения по углублению партнерства с Украиной накануне саммита НАТО в Анкаре. Об этом он заявил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Президента, уровень политического партнерства должен соответствовать реальному вкладу Украины в безопасность Европы.

Пожалуйста, давайте подготовим сильные решения и более сильное сотрудничество на саммите в Анкаре, чтобы наш политический уровень партнерства соотносился с реальностью

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что союзники признают важность Украины для европейской безопасности.

Люди могут видеть, что когда Украина с вами, мы также должны видеть, что вы это признаете

- отметил глава государства.

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Андрей Тимощенков

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Война в Украине
НАТО
Анкара
Владимир Зеленский
Украина