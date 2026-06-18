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Рютте говорит, что путин должен решить, хочет ли он переговоров, и раскрыл расходы рф на войну

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Генсек НАТО заявил, что путин должен решить, готов ли он к переговорам. На данный момент россия тратит на оборону почти половину бюджета.

Рютте говорит, что путин должен решить, хочет ли он переговоров, и раскрыл расходы рф на войну

глава кремля владимир путин однажды должен будет решить, действительно ли он хочет участвовать в переговорах, союзники тем временем должны делать все, чтобы Украина оставалась как можно более сильной, заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции после встреч министров обороны стран-союзниц в ответ на вопрос о перспективах достижения какого-либо прогресса с россией, пишет УНН.

Детали

"Очевидно, путин однажды должен будет решить, хочет ли он сотрудничать (to play ball) или нет", - указал Рютте, отвечая на вопрос, ожидает ли он от путина уступок или эскалации на фоне того, как россия слабеет.

"Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио, они все настойчиво работают над тем, чтобы начать этот мирный процесс. Я очень хочу поблагодарить их за это. Именно президент Трамп в прошлом году в феврале преодолел тупик в переговорах с путиным, начав прямой диалог. Я думаю, что это также было решающим, потому что он был единственным, кто мог это сделать", - указал Генсек НАТО. 

Но, отметил он, "в конечном итоге, вопрос заключается в том, хочет ли путин сотрудничать, действительно ли он хочет участвовать в переговорах".

"Тем временем мы должны сделать все, чтобы Украина оставалась как можно более сильной в этой борьбе. Вот над чем мы работаем", - подчеркнул Рютте.

"А если смотреть на россию в целом, не забывайте, что последние цифры, которые вы можете видеть от россии, заключаются в том, что они тратили 40%, а сейчас 48% - государственный бюджет сейчас тратится на оборону. 48%. Это означает, что из налоговых поступлений, которые получает москва, около 75% налоговых поступлений сейчас тратится на оборону. Это сумасшедшие цифры", - продолжал Генсек НАТО.

"Поэтому мы не можем быть наивными в отношении россии. В то же время, россия не больше Бельгии и Нидерландов вместе взятых, и они знают, что мы очень сильное НАТО, и они знают, что не могут победить нас. Поэтому мы сделаем все, чтобы они поняли, что это будет их самой большой ошибкой, если они попытаются", - подчеркнул он.

Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии18.06.26, 09:53 • 28958 просмотров

Юлия Шрамко

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Война в Украине
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Стив Уиткофф
Марко Рубио
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
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Украина