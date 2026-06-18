Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на фронте и вопросы поставок вооружения, в том числе ПВО, о чем сообщил журналистам в четверг, пишет УНН.

Детали

"Мы обсудили, по сути, все вопросы, которые мы всегда обсуждаем, а именно: как идет война, как продвигается война. Конечно, у Украины дела идут действительно хорошо. Мы видим отчеты о том, сколько российских потерь ежемесячно, и сейчас они составляют от 30 до 35 тысяч в месяц, что действительно невероятно, - указал Рютте, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО. - И, конечно, как мы можем помочь Украине получить системы вооружения, системы противовоздушной обороны, необходимые для ведения борьбы, а также для защиты жизненно важной инфраструктуры в Украине".

"Итак, мы обсудили все эти вопросы, и должен сказать, что президент был в хорошем настроении. Он только что вернулся с G7. Я думаю, что это была очень хорошая встреча. Также, если посмотреть на заключительную декларацию G7 по Украине, то это действительно очень хороший разговор", - отметил Генсек НАТО.

Также Рютте отметил, что "у нас есть хорошие возможности для финансирования инициативы PURL как части Ukraine Support Loan (90 млрд евро кредита от ЕС - ред.)".

"Конечно, обсуждения постоянно ведутся со всеми союзниками, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое. Что касается критически важного потока оборудования, который по-прежнему поступает из Соединенных Штатов в Украину, например, перехватчиков для систем Patriot, и это крайне важно для Украины, я хочу поблагодарить Соединенные Штаты за продолжение этого потока критически важного оборудования в Украину. Конечно, я вместе со своими коллегами здесь, среди всех 32 союзников и любых соответствующих организаций, иду рука об руку, чтобы убедиться, что мы получим деньги, и на данный момент у нас все хорошо", - отметил Генсек НАТО.

Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн" - Рютте приоткрыл повестку дня