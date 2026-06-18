Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн" - Рютте приоткрыл повестку дня
Киев • УНН
Владимир Зеленский сегодня примет участие в заседании формата Рамштайн. Об этом сообщил Генсек НАТО Марк Рютте во время встреч в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), сообщил журналистам в четверг Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет УНН.
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"Сегодня у нас будут разные встречи. Начнем с группы ядерного планирования, затем у нас будет встреча на уровне 32-х", - начал Рютте, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО.
И у нас будет встреча с Контактной группой по вопросам обороны Украины (UDCG), где, я могу объявить, президент Зеленский также примет участие сегодня днем. Так что это важно
Генсек НАТО отметил при этом, что "имел честь принимать его вчера вечером".
"Он будет там на UDCG. Так что насыщенный день со многими встречами, посвященными обеспечению и гарантированию финансирования, поддержке промышленного производства для Украины", - подчеркнул Рютте.
Зеленский прибыл в Брюссель: в графике встреча с генсеком НАТО, аудиенция у короля и заседание "Рамштайн"17.06.26, 23:05 • 2616 просмотров