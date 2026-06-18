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Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн" - Рютте приоткрыл повестку дня

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Владимир Зеленский сегодня примет участие в заседании формата Рамштайн. Об этом сообщил Генсек НАТО Марк Рютте во время встреч в Брюсселе.

Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн" - Рютте приоткрыл повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), сообщил журналистам в четверг Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Детали

"Сегодня у нас будут разные встречи. Начнем с группы ядерного планирования, затем у нас будет встреча на уровне 32-х", - начал Рютте, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО.

И у нас будет встреча с Контактной группой по вопросам обороны Украины (UDCG), где, я могу объявить, президент Зеленский также примет участие сегодня днем. Так что это важно

- указал Рютте.

Генсек НАТО отметил при этом, что "имел честь принимать его вчера вечером".

"Он будет там на UDCG. Так что насыщенный день со многими встречами, посвященными обеспечению и гарантированию финансирования, поддержке промышленного производства для Украины", - подчеркнул Рютте.

Зеленский прибыл в Брюссель: в графике встреча с генсеком НАТО, аудиенция у короля и заседание "Рамштайн"17.06.26, 23:05 • 2616 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Украина