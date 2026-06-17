Зеленский прибыл в Брюссель: в графике встреча с генсеком НАТО, аудиенция у короля и заседание "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где запланированы встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и аудиенция у Короля бельгийцев Филиппа, передает УНН.

Прибыл в Брюссель. Впереди сегодня встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Также запланирована аудиенция у Короля бельгийцев Филиппа - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это важные дни для усиления защиты Украины - будут встречи с министрами обороны Великобритании и Германии, заседание в формате "Рамштайн" и заседание Европейского совета.

Благодарю всех, кто помогает и поддерживает нас. Европа должна быть сильной и единой. Именно от этого в значительной степени зависит, как закончится эта война - резюмировал Глава государства.

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