Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о самом главном, о чем договорились на саммите G7 во Франции, назвав результаты "важными", пишет УНН.



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"Саммит G7 во Франции принес важные результаты для Украины. Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО. Будут новые шаги для давления на россию за войну, давления ради мира", - написал Зеленский в соцсетях.



По его словам, "партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости".

"Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них. Наше глобальное единство реально уменьшает российскую возможность продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Спасибо всем, кто помогает нам!" - подчеркнул Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что "по итогам работы Президента Владимира Зеленского на вчерашнем саммите в Эвиане, приветствуем сильное заявление "Группы семи" с новыми шагами для поддержки Украины и усиления давления на россию".

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"Хочется особо отметить позитивное изменение тональности и оценок, а также их большее сближение между Украиной и нашими союзниками из G7. Приветствуем такое единство и силу. G7 в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира солидарны с Украиной и преданы делу восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины. Это важный сигнал поддержки, который Украина высоко ценит", - указал Сибига.

Он также выразил слова искренней благодарности G7 "за готовность предпринять конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины, противовоздушной обороны и энергетической устойчивости, а также для усиления санкций против россии". "Поскольку россия не демонстрирует никакой готовности к добропорядочной дипломатии, необходимо использовать имеющиеся рычаги влияния, чтобы наконец усадить ее за стол переговоров. Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр.

Сибига в эфире телемарафона также сообщил, что "Президент Владимир Зеленский и его команда проводят встречи на полях саммита G7 для одной цели – приближения справедливого мира". "Мы используем каждый шанс, чтобы это произошло", - отметил он.

Глава МИД также указал на то, что "важно, что украинские оценки и оценки наших партнеров относительно ситуации на поле боя и относительно развития ситуации в россии совпадают". И что "в Европе и США есть предел терпения в отношении манипуляций россии и ее неприятия мирных усилий".

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