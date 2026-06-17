Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G7

$44.780.0351.940.10
ukenru
07:14 • 3000 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
05:59 • 11101 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 20747 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 36264 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 56433 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 55953 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 45712 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 41991 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 28010 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 23428 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.8м/с
35%
749мм
Популярные новости
Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возрослоPhoto16 июня, 23:38 • 14686 просмотра
Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico17 июня, 00:14 • 20698 просмотра
В Украине создали ракету DART — она игнорирует РЭБ и стартует с аэростатовPhoto17 июня, 00:46 • 7656 просмотра
НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июнеPhoto17 июня, 01:20 • 15740 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 6120 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 49728 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 60285 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 66831 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 81541 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 75629 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Иван Федоров
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 2830 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 6122 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 43661 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 57259 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 105253 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Фильм
Сухой Су-24

Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G7

Киев • УНН

 • 612 просмотра

На саммите G7 договорились об усилении украинской ПВО и энергетической устойчивости. Партнеры готовят новые шаги для давления на Россию ради мира.

Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о самом главном, о чем договорились на саммите G7 во Франции, назвав результаты "важными", пишет УНН.

Детали

"Саммит G7 во Франции принес важные результаты для Украины. Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО. Будут новые шаги для давления на россию за войну, давления ради мира", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости".

"Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них. Наше глобальное единство реально уменьшает российскую возможность продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Спасибо всем, кто помогает нам!" - подчеркнул Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что "по итогам работы Президента Владимира Зеленского на вчерашнем саммите в Эвиане, приветствуем сильное заявление "Группы семи" с новыми шагами для поддержки Украины и усиления давления на россию".

Страны G7 усилят санкции против РФ и увеличат помощь Украине с ПВО — совместное заявление17.06.26, 07:06 • 3100 просмотров

"Хочется особо отметить позитивное изменение тональности и оценок, а также их большее сближение между Украиной и нашими союзниками из G7. Приветствуем такое единство и силу. G7 в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира солидарны с Украиной и преданы делу восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины. Это важный сигнал поддержки, который Украина высоко ценит", - указал Сибига.

Он также выразил слова искренней благодарности G7 "за готовность предпринять конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины, противовоздушной обороны и энергетической устойчивости, а также для усиления санкций против россии". "Поскольку россия не демонстрирует никакой готовности к добропорядочной дипломатии, необходимо использовать имеющиеся рычаги влияния, чтобы наконец усадить ее за стол переговоров. Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр.

Сибига в эфире телемарафона также сообщил, что "Президент Владимир Зеленский и его команда проводят встречи на полях саммита G7 для одной цели – приближения справедливого мира". "Мы используем каждый шанс, чтобы это произошло", - отметил он.

Глава МИД также указал на то, что "важно, что украинские оценки и оценки наших партнеров относительно ситуации на поле боя и относительно развития ситуации в россии совпадают". И что "в Европе и США есть предел терпения в отношении манипуляций россии и ее неприятия мирных усилий".

Мерц видит новое единство с Трампом по Украине, назвал встречу G7 "днем надежды"17.06.26, 09:25 • 2722 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Франция
Владимир Зеленский
Украина