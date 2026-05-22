Умеров заявил о новой волне мошеннических обращений от его имени к международным партнерам

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Секретарь СНБО предупредил о мошеннических обращениях от его имени в страны Балтии. Неустановленные лица используют имя Умерова в скам-сообщениях и других подозрительных обращениях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о новой волне мошеннических обращений от его имени к международным партнерам. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, на этот раз мишенью стали, в частности, страны Балтии.

Неустановленные лица используют мое имя в скам-сообщениях и других подозрительных обращениях, пытаясь инициировать коммуникацию или получить информацию. Подчеркиваю: все официальные контакты с партнерами, запросы или рабочая коммуникация осуществляются исключительно через официальные каналы

- отметил Умеров.

Он попросил внимательно относиться к любым подозрительным обращениям и проверять их достоверность, а в случае получения таких сообщений или звонков обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров имеет статус свидетеля в уголовном производстве по легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом во время брифинга заявили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко.

