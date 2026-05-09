Раненый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тайно формирует стратегию переговоров с США - CNN

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который был ранен во время атаки США в начале войны, хотя и не появляется на публике, играет ключевую роль в формировании военной стратегии. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Американская разведка оценивает, что новый верховный лидер Ирана играет решающую роль в формировании военной стратегии вместе с высокопоставленными чиновниками Ирана. В отчетах отмечается, что точные полномочия в рамках ныне расколотого режима остаются неясными, но Моджтаба Хаменеи, вероятно, помогает Ирану вести переговоры с США о прекращении войны - пишет издание.

Хаменеи не появлялся на публике с момента получения им серьезных ранений во время нападения, в результате которого в начале войны погибли его отец и несколько высших военных лидеров страны, что привело к спекуляциям относительно его здоровья и роли в иранской руководящей структуре.

Администрация Трампа продолжает стремиться к дипломатическому прекращению конфликта, поскольку прекращение огня длится уже более месяца, а разведка США оценивает, что Иран продолжает восстанавливаться после бомбардировок США, которые оставили значительный иранский военный потенциал нетронутым, а также способность пережить месяцы американской блокады.

Хаменеи был объявлен новым верховным лидером Ирана, который заменит его отца через несколько дней после удара, в результате которого он был ранен, но на сегодняшний день разведывательное сообщество США не смогло визуально подтвердить его местонахождение.

Один из источников добавил, что неопределенность частично связана с тем, что Хаменеи не использует никакой электроники для общения, а взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправляя сообщения через курьера.

Источники добавили, что Хаменеи остается в изоляции, так как он продолжает получать медицинскую помощь от полученных травм, в частности сильных ожогов с одной стороны тела, поразивших лицо, руку, туловище и ногу.

По словам осведомленных источников, то, что американские чиновники знают о состоянии Хаменеи, основывается на информации, полученной от лиц, которые с ним общаются. Хотя оценки разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке иранской стратегии переговоров по завершению войны, один источник сообщил, что есть доказательства того, что он довольно удален от процесса принятия решений и его участие лишь эпизодическое.

Высокопоставленный представитель правительства Пакистана, знакомый с ходом переговоров, заявил, что в Иране сейчас отсутствует единый центр принятия решений.