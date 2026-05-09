Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут
9 мая, 05:03
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
8 мая, 19:30
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
8 мая, 12:52
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
Не только телефоны. Посетители путина должны сдавать часы перед встречами с ним
Удары рф по Днепропетровщине 9 мая - два человека погибли, есть раненые
Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN
путин выступил на параде 9 мая - упомянул о НАТО и пообещал "победу" россии
Раненый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тайно формирует стратегию переговоров с США - CNN

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Моджтаба Хаменеи тайно формирует стратегию Ирана после тяжелого ранения. Разведка США подтверждает его участие в переговорах о прекращении войны.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который был ранен во время атаки США в начале войны, хотя и не появляется на публике, играет ключевую роль в формировании военной стратегии. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Американская разведка оценивает, что новый верховный лидер Ирана играет решающую роль в формировании военной стратегии вместе с высокопоставленными чиновниками Ирана. В отчетах отмечается, что точные полномочия в рамках ныне расколотого режима остаются неясными, но Моджтаба Хаменеи, вероятно, помогает Ирану вести переговоры с США о прекращении войны

Хаменеи не появлялся на публике с момента получения им серьезных ранений во время нападения, в результате которого в начале войны погибли его отец и несколько высших военных лидеров страны, что привело к спекуляциям относительно его здоровья и роли в иранской руководящей структуре.

Администрация Трампа продолжает стремиться к дипломатическому прекращению конфликта, поскольку прекращение огня длится уже более месяца, а разведка США оценивает, что Иран продолжает восстанавливаться после бомбардировок США, которые оставили значительный иранский военный потенциал нетронутым, а также способность пережить месяцы американской блокады.

Хаменеи был объявлен новым верховным лидером Ирана, который заменит его отца через несколько дней после удара, в результате которого он был ранен, но на сегодняшний день разведывательное сообщество США не смогло визуально подтвердить его местонахождение.

Один из источников добавил, что неопределенность частично связана с тем, что Хаменеи не использует никакой электроники для общения, а взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправляя сообщения через курьера.

Источники добавили, что Хаменеи остается в изоляции, так как он продолжает получать медицинскую помощь от полученных травм, в частности сильных ожогов с одной стороны тела, поразивших лицо, руку, туловище и ногу.

По словам осведомленных источников, то, что американские чиновники знают о состоянии Хаменеи, основывается на информации, полученной от лиц, которые с ним общаются. Хотя оценки разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке иранской стратегии переговоров по завершению войны, один источник сообщил, что есть доказательства того, что он довольно удален от процесса принятия решений и его участие лишь эпизодическое.

Высокопоставленный представитель правительства Пакистана, знакомый с ходом переговоров, заявил, что в Иране сейчас отсутствует единый центр принятия решений.

Павел Башинский

